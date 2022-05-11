Волгоград, 11 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошедшие сутки госпитализирован 41 ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение 160 человек, в летальной статистике две новых записи.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Всего в Волгоградской области выявлено 218 599 носителей инфекции. Выписаны после лечения 209 796 человек, скончались от осложнений 6 868 жителей.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 1 935 пациентов.