Москва, , 16:24 — REGNUM Несмотря на усиливающийся экономический кризис внутри ЕС, его политики продолжают идти по пути усиления конфронтации с РФ, что в конечном счете оборачивается проблемами для самого Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал тот факт, что в Германии продолжают усиливаться темпы роста инфляции.

Германия

«Сложность и опасность сложившейся ситуации заключается в немонетарном характере инфляции, системном кризисе всей системы экономических отношений, — сказал он. — Возникает угроза стагфляции, в том числе в результате глобальных сбоев в логистических цепочках, производственных процессах предприятий. При этом даже деэскалация геополитической напряженности лишь частично нивелирует проблему и противоречия в экономике многих западных стран, в том числе и Германии. К сожалению, действия западных политиков, в том числе германских, направленные на усиление дальнейшей конфронтации, отличаются безответственностью и непродуманностью дальнейших последствий».

Как подчеркнул Мастеров, несмотря на тяжелые экономические последствия, нарастающий топливно-энергетический и продовольственный кризис, беспрецедентно высокий уровень инфляции, политики западных стран продолжают делать шаги, ведущие к дальнейшему нарастанию конфронтации.

«В конечном итоге это создаст риск крайне тяжелых социально-экономических последствий для Германии и других западных стран», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ситуация с ростом инфляции в ФРГ будет только усугубляться.

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