Таллин, 11 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Лесной пожар

В приграничной полосе в волости Сетомаа Выруского уезда (юго-восточная Эстония) возник лесной пожар. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Пожар был обнаружен пограничниками с камеры видеонаблюдения 10 мая около 19:00 по местному времени (совпадает с московским).

На место выехали как пограничники, так и спасатели, которые немедленно приступили к тушению. Локализовать пожар удалось к полуночи 10 мая.

Причины возникновения возгорания в лесном массиве возле границы с Россией выясняются. В Эстонии сохраняется пасмурная погода с заметно низкими для этого времени года температурами, выпадают осадки в виде дождя.