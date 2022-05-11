Братислава, , 16:24 — REGNUM Совместную работу по укреплению кибербезопасности Словакии будут вести военные и гражданские структуры республики. Соответствующий документ принят правительством республики 11 мая, сообщает TASR. Будет повышаться уровень осведомлённости интернет-пользователей, чтобы они помогли бороться с хакерами.

Кибервойска Navy.mil

Уточняется, что словацкое правительство подписало пятилетнюю стратегию обороны в кибернетическом пространстве. Согласно этой стратегии, в республике будет усилена работа по способности страны эффективно противостоять подрывной хакерской деятельности.

Примечательно, что предполагается направить ресурсы на развитие программ по работе с иностранными партнёрами, в том числе из НАТО. Ответственность за выполнение программы возлагается на словацкое минобороны.

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