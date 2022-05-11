Москва, , 16:23 — REGNUM Ситуация с ростом инфляции в ФРГ будет только усугубляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация с ростом инфляции в Германии будет только усугубляться в силу беспрецедентной сложности складывающейся обстановки, длительного действия шоковых факторов, взаимно усиливающих друг друга, — сказал экономист. — Если в ближайшее время не произойдет кардинального улучшения геополитической обстановки и восстановления разорванных и нарушенных в этой связи экономических связей, последствия будут многократно усугубляться, особенно с наступлением осенне-зимнего периода».

Дополнительные сложности и риски, по его словам, связаны с новой волной подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае и новыми ограничениями.

«В этих условиях к концу года можно ожидать дальнейшего ускорения роста инфляции, причем по мере исчерпания запасов продовольствия и сырья соответствующие негативные эффекты будут только усугубляться, — сказал Мастеров. — Нельзя исключать взрывообразного ускорения падения производства и роста цен. Не исключено ускорение инфляции в Германии до 15-20% и выше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал о проблеме усиливающегося дефицита в экономике Германии.

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