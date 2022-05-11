Москва, 11 мая 2022, 16:23 — REGNUM Ситуация с ростом инфляции в ФРГ будет только усугубляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.
«Ситуация с ростом инфляции в Германии будет только усугубляться в силу беспрецедентной сложности складывающейся обстановки, длительного действия шоковых факторов, взаимно усиливающих друг друга, — сказал экономист. — Если в ближайшее время не произойдет кардинального улучшения геополитической обстановки и восстановления разорванных и нарушенных в этой связи экономических связей, последствия будут многократно усугубляться, особенно с наступлением осенне-зимнего периода».
Дополнительные сложности и риски, по его словам, связаны с новой волной подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае и новыми ограничениями.
«В этих условиях к концу года можно ожидать дальнейшего ускорения роста инфляции, причем по мере исчерпания запасов продовольствия и сырья соответствующие негативные эффекты будут только усугубляться, — сказал Мастеров. — Нельзя исключать взрывообразного ускорения падения производства и роста цен. Не исключено ускорение инфляции в Германии до 15-20% и выше».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал о проблеме усиливающегося дефицита в экономике Германии.
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