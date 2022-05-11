Москва, 11 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Европейские страны столкнулись с быстро растущим дефицитом на рынках энергоресурсов и продовольствия, который постепенно распространяется на все отрасли экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он объяснил причины ускоряющейся инфляции в Германии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Европейские страны уже сейчас начали сталкиваться с набирающим обороты топливно-энергетическим и продовольственным кризисом. А новые масштабные ограничения в связи с антироссийскими санкциями нанесли новый серьезный удар по всей системе экономических отношений и цепочкам поставок, которые еще не успели до конца восстановиться от последствий пандемии коронавирусной инфекции, — сказал Мастеров. — В этих условиях европейские страны столкнулись с быстро растущим дефицитом на рынках энергоресурсов и продовольствия, который постепенно распространяется на все отрасли экономики».

Как пояснил экономист, дезорганизованные логистические цепочки, дорогое сырье, нарушенные производственные процессы постепенно сказываются на объемах выпуска продукции во многих отраслях промышленности.

«Это усугубляет растущий дефицит, в том числе товаров первой необходимости, и становится причиной неконтролируемого роста цен», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказал, как «зеленая» политика стран ЕС обрекла их на усиление инфляции.