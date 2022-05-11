, 16:19 — REGNUM Ситуация с ростом инфляции в Германии усугубляется тем, что в последние годы страны ЕС активно переходили на «зеленую» энергетику, которая требует дорогостоящего оборудования и, как следствие, становится одним из факторов роста цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал данные о рекордном росте инфляции в Германии.

«Немаловажным фактором инфляции стало то, что после отмены коронавирусных ограничений и возвращения предприятий и экономики в целом к нормальному режиму работы резко вырос спрос на энергоресурсы, что обернулось скачком их цены. Ситуация усугубилась тем обстоятельством, что в последние годы в европейских странах активно осуществлялся переход на «зеленую» энергетику, и дорогостоящее оборудование, необходимое для такого перехода, стало дополнительным фактором роста цен на энергоресурсы», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, какую роль в усилении инфляции в Германии сыграли последствия пандемии.