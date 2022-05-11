Сатка, Челябинская область, , 16:14 — REGNUM Жительница Саткинского района Челябинской области доверилась мошенникам и потеряла 3,25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

Один из позвонивших 52-летней женщине представился сотрудником правоохранительных органов, а второй — сотрудником банка. Они убедили её в необходимости снять денежные средства с карты и перевести их на «безопасные ячейки».

Гражданка установила на мобильный телефон программу удалённого доступ и предоставила злоумышленнику доступ к своему счёту. Тот в итоге перевёл с её карты деньги, выполнив более 10 операций.