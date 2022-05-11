Джакарта, , 16:14 — REGNUM Бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри считает, что в будущем Южная Корея и Северная Корея объединятся, сообщает Kompas.

Граница. Вид на Южную Корею из Северной

Политик выразила надежду в своей речи после получения звания почетного профессора от Сеульского института искусств.

«Однажды правда будет доказана, а это означает, что однажды Корея станет Кореей», — заявила Мегавати Сукарнопутри во время визита в Южную Корею.

Объединить две Кореи можно будет только в том случае, если будут предприняты мирные усилия. Индонезийский политик также предложила осуществлять мирные усилия посредством диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 11 мая с представителями Индонезии, Центральноафриканской Республики и других стран, прибывшими накануне в Сеул для участия в церемонии инаугурации.

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