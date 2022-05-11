Таллин, , 16:13 — REGNUM С 16 мая нынешнего года начнется двухмесячный ремонт Тартуского автовокзала, в ходе которого будет временно закрыт зал ожидания. Об этом сообщила пресс-служба автовокзала.

Автовокзал © Сергей Потеряев

Отмечается, что как билетные кассы, так и курьерская служба автобусной фирмы Cargobus на время ремонта переедут во временные помещения, расположенные в конце открытого рынка. Во время строительных и ремонтных работ автобусы будут отправляться с тех же платформ, что и раньше.

Работы по реконструкции будут охватывать как внутреннюю, так и внешнюю части автовокзала.

Тарту — второй по населению и экономике город Эстонии, расположен на юго-востоке страны. Студенческая столица Эстонии. Здесь расположен крупнейший в Прибалтике Тартуский университет. Городское население — 93 000 человек.