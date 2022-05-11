Казань, , 16:33 — REGNUM В Татарии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого по ч. 1 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»). По данным следствия, всего мужчина утаил от налоговой службы около 7 млн рублей, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Уклонение от уплаты налогов Pixabay.com

В период с 2017 по 2020 годы обвиняемый вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 11 контрагентами и уклонился от уплаты налогов на сумму 6,9 млн рублей.

Противоправные действия выявили сотрудники следственного управления СКР по РТ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Предприниматель свою причастность к совершению преступления не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии налоговые сборы за первый квартал 2022 года составили 317 млрд рублей.

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