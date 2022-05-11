Кострома, 11 мая, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Благоустройством площади Широкова для установки стелы в Костроме займётся местная компания ООО «Дорстрой-44». Об этом со ссылкой на сайт государственных закупок сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ранее она приводила в порядок костромские дворы по национальному проекту «Жильё и городская среда», выигрывала закупки по ремонтам и содержанию дорог в Буе, Ивановской области.

Проект стелы на площади Широкова в Костроме

В этот раз общество «Дорстрой-44» было единственным участником конкурса. Сумма контракта совпала с его начальной максимальной ценой и составила 34 млн рублей. Их городу выделил областной бюджет. Завершение работ намечено на июнь 2022 года. В его рамках на площадке организуют дополнительный пешеходный переход, газоны, смонтируют освещение, снесут рекламные конструкции.

Напомним, благоустройство площадки у железнодорожного вокзала связано с присвоением Костроме почётного звания «Город трудовой доблести». По закону в городе, имеющем такой статус, должна быть установлена памятная стела. Сроки реализации этого момента в федеральном законодательстве не прописаны, однако местные власти решили открыть мемориал уже к следующему Дню города, который будут праздновать в августе 2022 года.