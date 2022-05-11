Прага, , 16:11 — REGNUM Официальное разрешение присоединиться к украинской армии дано сотне чешских граждан руководством их страны, сообщает 11 мая ČTK.

Милош Земан Официальное интернет-представительство президента России

В пресс-службе чешского президента Милоша Земана сообщили, что он подписал документ, разрешающий 103 гражданам Чехии нести службу в ВСУ.

Они смогут отправиться на Украину, если документ также подпишет чешский премьер-министр Пётр Фиала.

Добавим, что без согласия властей чешские граждане не могут служить в военных или полувоенных иностранных подразделениях.

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