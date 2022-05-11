11 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Южной Корее обсудили несостоявшийся «террористический акт» во время церемонии инаугурации нового президента

Валерий Ходячий, , 17:13 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили молодого человека, который якобы хотел взорвать бомбу на церемонии инаугурации президента.

Владимир Маковский. Осужденный. 1879

Согласно опубликованным данным, 10 мая органами правопорядка был задержан молодой человек в возрасте старше 20 лет по обвинению в публикации сообщения об организации взрыва бомбы на церемонии инаугурации президента Юн Сок Ёля.

Сообщается, что подозреваемый, личность которого не разглашается, 9 мая написал сообщение в интернет-сообществе bobaedream, в котором сообщил о поиске помощника для подрыва бомбы на инаугурации нового президента.

Известно, что молодого человека задержали в провинции Чхунчхон-Пукто и передали в Сеул для дальнейшего расследования.

В сообщении подозреваемый упомянул Юн Бон Гиля, борца за независимость Кореи, который убил высокопоставленных японских чиновников, взорвав бомбу во времена японской колонизации Корейского полуострова (1910–1945 гг.).

По сообщениям СМИ, пост с более чем 60 комментариями был удалён.

«Вау, неужели он демократ?» — интересуется 00a2***.

«За такие изречения его необходимо наказать. Агитация и подстрекательство — враги свободы и демократии», — отмечает mans***.

«Я надеюсь, ему впаяют два года тюрьмы и обяжут в течение десяти лет носить электронный браслет», — пишет doom***.

Тюрьма в Южной Корее Christian Senger

«Вербовать людей, чтобы устроить взрыв во время инаугурации, — это шутка такая? Его нужно наказать по всей строгости закона», — требует kiki***.

«Кажется, этот человек даже не подозревает о том, что он сделал. Опубликовал пост, а потом говорит, что не собирался ничего делать. Да кто в это поверит?» — недоумевает ilov***.

«Не знаю, что это было — безрассудство или невежество, но он должен взять на себя ответственность за свои действия», — считает chds***.

«Он террорист или психопат?» — интересуется seup***.

«Хорошо, что его поймали», — радуется mre9***.

«Тебе за 20, так почему такие сообщения люди должны воспринимать от такого взрослого человека как шутку? С другой стороны, если бы решили, что это не шутка, то были бы приняты специальные меры и его бы уже наказали в соответствии с законом о нацбезопасности», — предполагает city***.

«В США давно бы вызвали ФБР и расстреляли его», — пишет shsu***.

«Мусор, от которого нужно избавиться», — отмечает jym9***.

«Случись такое в США, Китае или России, его бы вычислили в тот же день», — предполагает rmad***.

«Этот парень — идиот», — пишет choi***.