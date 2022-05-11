София, , 16:05 — REGNUM В рамках военного соглашения с США Болгария дополнительно получит три ракеты Sidewinder для купленного Софией у Вашингтона истребителя F-16. Об этом 11 мая сообщает софийская газета «Факты».

F-16 U.S. Air Force

Согласно официальной информации, с подобным предложением 10 мая выступили представители Пентагона, ранее реализовавшие соответствующую сделку с минобороны Болгарии.

«Ракеты будут поставлены американской стороной в качестве «бонуса», а в дальнейшем наша страна интенсифицирует военное сотрудничество с болгарскими партнерами», — говорится в заявлении военного ведомства США.

Напомним, ранее Болгария приобрела у США самолет F-16.

Сумма контракта не разглашается.