Болгария получит от США ракеты для истребителей F-16
София, 11 мая, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В рамках военного соглашения с США Болгария дополнительно получит три ракеты Sidewinder для купленного Софией у Вашингтона истребителя F-16. Об этом 11 мая сообщает софийская газета «Факты».
U.S. Air Force
F-16
Согласно официальной информации, с подобным предложением 10 мая выступили представители Пентагона, ранее реализовавшие соответствующую сделку с минобороны Болгарии.
«Ракеты будут поставлены американской стороной в качестве «бонуса», а в дальнейшем наша страна интенсифицирует военное сотрудничество с болгарскими партнерами», — говорится в заявлении военного ведомства США.
Напомним, ранее Болгария приобрела у США самолет F-16.
Сумма контракта не разглашается.