Белгород, , 16:07 — REGNUM Две новые ежегодные денежные выплаты для семей военнослужащих, погибших в ходе локальных военных конфликтов, предложено ввести в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе облдумы.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Первую меру поддержки приурочат ко Дню России, её размер составит 25 тысяч рублей. По словам спикера думы Юрия Клепикова, выплату планируется назначать только одному члену семьи военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей, в порядке очерёдности. На эти цели из региональной казны потребуется 33,5 млн рублей, выплату смогут получить 1 340 человек.

Кроме того, предложено с 1 августа по 1 ноября выплачивать ежегодно 15 тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы на каждого из детей погибших военнослужащих. Расходы областного бюджета составят 1,7 млн рублей, сейчас это 114 детей.

«Особое внимание хочется уделить увековечиванию памяти погибших военнослужащих. Это и школьные музеи, и благоустройство мемориальных объектов, и организация выставок, экспозиций, и присвоение имён и фамилий героев улицам, предприятиям и учреждениям. Это вторая составляющая мер поддержки. Она важна с точки зрения и нашей социальной ответственности, и патриотического воспитания на примерах наших земляков», — отметил спикер.

Муниципальные меры поддержки предложено также разработать главам районов и городских округов.