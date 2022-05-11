Белгородские власти намерены ввести новые выплаты семьям погибших военных
Белгород, 11 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Две новые ежегодные денежные выплаты для семей военнослужащих, погибших в ходе локальных военных конфликтов, предложено ввести в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе облдумы.
Первую меру поддержки приурочат ко Дню России, её размер составит 25 тысяч рублей. По словам спикера думы Юрия Клепикова, выплату планируется назначать только одному члену семьи военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей, в порядке очерёдности. На эти цели из региональной казны потребуется 33,5 млн рублей, выплату смогут получить 1 340 человек.
Кроме того, предложено с 1 августа по 1 ноября выплачивать ежегодно 15 тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы на каждого из детей погибших военнослужащих. Расходы областного бюджета составят 1,7 млн рублей, сейчас это 114 детей.
Муниципальные меры поддержки предложено также разработать главам районов и городских округов.