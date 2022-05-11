Магнитогорск, Челябинская область, 11 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Граната найдена и обезврежена в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщили 11 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ручная граната

Инцидент произошёл вечером 6 мая. В километре от Магнитогорска что в ходе поиска металлолома мужчина нашёл предмет, внешне схожий с гранатой.

Прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН «Сталь» Росгвардии установили, что находкой является ручная противопехотная граната Ф-1 с запалом без предохранительной чеки.

Граната представляла опасность для жизни и здоровья граждан. Предмет уничтожили на месте с соблюдением необходимых мер безопасности.