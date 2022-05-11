Москва, 11 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 11 мая, по состоянию на 15:25 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent растут на 3,59%, до $106,14 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Siberia.transneft.ru Нефтепровод

«Сегодня участники рынка ожидают публикации данных минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Прогнозируется, что после роста на прошлой неделе будет зафиксировано некоторое снижение показателя.

Также опасения развития пандемии в Китае существенно ослабли. В то же время вопрос об эмбарго стран ЕС на российскую нефть все ещё обсуждается.

Несмотря на твердую негативную позицию ряда участников переговоров, в частности Венгрии и Германии, риск сокращения поставок из России все ещё актуален.

Также рынок ожидает, что инфляция в США несколько замедлится, что даст ФРС возможность ограничиться лишь несколькими снижениями ставок.

Так что вполне вероятно сохранение позитивной динамики на нефтяных торгах», — предполагает эксперт.

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