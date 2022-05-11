Сочи, Краснодарский край, , 16:01 — REGNUM Международный центр в области экологии и вопросов изменения климата следует сформировать на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, заявил российский президент Владимир Путин 11 мая на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Владимир Путин на встрече со студентами ведущих вузов, школьниками, преподавателями и наставниками в образовательном центре «Сириус». Фото: kremlin.ru

Ещё одно его поручение касалось развития медицины. Президент предложил поскорее построить на федеральной территории университетскую клинику, чтобы расширить возможности исследований «в сфере наук о жизни».

«Необходимо приступить к формированию здесь международного центра в области экологии и вопросов изменения климата», — распорядился российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что у образовательного центра «Сириус» есть огромный потенциал для развития российской науки и технологий.

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