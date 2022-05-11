Москва, , 15:59 — REGNUM Принципиально важно выполнить все намеченные планы по формированию в Имеретинской долине мощного инновационного центра. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде всего «Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Это важно всегда, но особенно сейчас», — заявил Путин.

«Принципиально важно выполнить все намеченные планы по формированию в Имеретинской долине мощного инновационного центра, и в том числе — уже этим летом должен открыться современный лабораторный комплекс, что существенно усилит научную и образовательную базу университета «Сириус», который мы создали год назад», — указал он.

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