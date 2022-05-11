Донецк, 11 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 14:45 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Одесской области произошло массовое дезертирство боевиков территориальной обороны.