Тюмень, , 15:58 — REGNUM В Тюменской области больше недели ищут 17-летнего подростка. Об этом сообщает в своей группе в социальной сети в «ВКонтакте» добровольческий поисково-спасательный отряд «ТюменьРегионСпас».

Поиски человека ГУ МВД по Омской области

Юноша вышел из дома 2 мая 2022 года вышел из дома города Ишим и не вернулся.

Как сообщает «Тюменская линия», поиски Магомеда Ц. ведёт и полиция.

«Проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего», — сообщил начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.