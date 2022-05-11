Рим, 11 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Об этом 11 мая сообщает ИА REGNUM.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

Хачанов пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, одна ошибка на подаче и 2 из 9 брейков.

В третьем круге Хачанов сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Григор Димитров (Болгария).