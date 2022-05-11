Симферополь, 11 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Абитуриенты с освобождённых территорий Украины получат возможность поступить в российские вузы. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков 11 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Разработка такой программы уже фактически закончена для поступления абитуриентов пока из Херсонской и Запорожской областей, а также и будущих освобождённых областей Украины в российские вузы», — приводит слова Крючкова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 мая, власти Херсонской области заявили о намерении просить президента РФ Владимира Путина о включении региона в состав России. При этом полностью «перейти под законодательство РФ» в Херсонской области намерены до конца 2022 года.