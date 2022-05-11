Ярославль, 11 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля вынес приговор депутату Ярославской областной думы Роману Фомичёву, обвинённому в даче взяток и посредничестве в даче взятки. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM.

Приговор Роману Фомичёву

По двум эпизодам взятки (13,6 млн рублей и 4 I-Phone) уголовное дело прекращено в связи с тем, что подсудимый добровольно сообщил о совершении преступлений, активно способствовал их раскрытию и расследованию. Эти взятки давались замдиректора департамента имущественных и земельных отношений за покровительство при выполнении контрактов на покупку квартир для детей-сирот. Сам Фомичёв заявил на суде, что чиновник вымогал у него взятки.

По ещё одному эпизоду депутат выступал в качестве посредника при даче взятки от директора «Якутинвестрой» должностному лицу правительства Ярославской области.

По этому делу приговор оказался реальным. Романа Фомичёва приговорили к лишению свободы сроком на 2 года в исправительной колонии строго режима. Также он должен будет заплатить штраф в размере 2 миллионов 998 тысяч рублей. Фомичёва лишили права занимать определённые должности в течение 2 лет.

Ранее депутат находился под домашним арестом. Суд постановил взять его под стражу до вступления приговора в силу.