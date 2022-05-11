Молдавия, 11 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии Николай Попеску с 12 по 14 мая примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7 в Германии, сообщила 11 мая пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Вице-премьер Николай Попеску примет участие во встрече министров иностранных дел G7 в Вайссенхаусе, Германия в период с 12 по 14 мая. Молдавия впервые участвует во встрече министров иностранных дел «Большой семерки», — сообщили в МИД Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, Лидеры стран G7 (Группы семи) в совместном заявлении сообщили о том, что они хотят «не допустить победы» России на Украине.

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