Одесса, Украина, , 15:54 — REGNUM В Одесской области произошло массовое дезертирство боевиков территориальной обороны, сообщает 11 мая РИА Новости.

Украинская армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание ссылается на источник в российских силовых структурах, имеющий информатора в армии Украины.

По данным СМИ, в Одесской области организовали двухнедельные курсы усиленной подготовки для отправки в зону боевых действий. Из последней группы, в которой было около 300 человек, дезертировало свыше 70% боевиков.

Бежавшие из рядов теробороны прятались в деревнях, некоторые смогли убежать в Молдавию. Источник поясняет, что мотивом вступления в теробороны была попытка избежать военной службы. Однако в процессе подготовки выяснилось, что их планировали отправить на фронт для восполнения боевых потерь ВСУ.