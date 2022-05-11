Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 11 мая, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,96%, до 68,04 рубля. Евро падает на 2,49%, отступая до 71,42 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Открывшись после длинных выходных российские валютные торги принялись наверстывать упущенное, подтянувшись к ценовым уровням, которые сложились за эти дни на международном валютном рынке Forex.

Поддержку котировкам рубля оказывает позитивная динамика нефтяных цен, а также данные о резком замедлении темпов инфляции в апреле по сравнению с мартом.

Кроме того, очередной крупный покупатель из Германии согласился на схему оплаты газа в рублях.

Да и очередной налоговый период, который вынудит экспортеров продавать валюту для расчетов с бюджетом, на подходе. Вероятно, в ближайшие дни российская валюта сохранит позитивный тренд», — полагает эксперт.

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