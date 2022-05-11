Москва, 11 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 11 мая, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,96%, до 68,04 рубля. Евро падает на 2,49%, отступая до 71,42 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Открывшись после длинных выходных российские валютные торги принялись наверстывать упущенное, подтянувшись к ценовым уровням, которые сложились за эти дни на международном валютном рынке Forex.

Поддержку котировкам рубля оказывает позитивная динамика нефтяных цен, а также данные о резком замедлении темпов инфляции в апреле по сравнению с мартом.

Кроме того, очередной крупный покупатель из Германии согласился на схему оплаты газа в рублях.

Да и очередной налоговый период, который вынудит экспортеров продавать валюту для расчетов с бюджетом, на подходе. Вероятно, в ближайшие дни российская валюта сохранит позитивный тренд», — полагает эксперт.

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