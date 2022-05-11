Федоровский район, , 16:32 — REGNUM В селе Ивановка Федоровского района Саратовской области устраняют последствия ураганного ветра. От стихии пострадал фельдшерско-акушерский пункт, сообщил 11 мая глава облминздрава Олег Костин.

В саратовском селе ураганный ветер разрушил ФАП t. me/olegkost1967

«Порывами ураганного ветра в селе Ивановка разрушило ФАП, упал кирпичный франтон», — написал он в своей телеграм-канале, добавив о решении лично контролировать проводимые работы.

Региональные власти заверяют, что аварию устранят в кратчайшие сроки, жителей без помощи не оставят.

ИА REGNUM напоминает, метеослужбы Саратовской области в ночь на 12 мая прогнозируют усиление ветра порывами до 17 м/с.

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