Кишинёв, 11 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Молдавская компания «Энергоком» подписала договор поставки электроэнергии с «Укргидроэнерго». Об этом 11 мая сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«АО «Энергоком» подписала контракт с компанией «Укргидроэнерго» о закупке 30% от необходимой электроэнергии в мае», — сообщил глава ведомства.

Ранее правительство Молдавии попыталось найти поставщиков электроэнергии вместо Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье и работает на газе, поставляемом из России. Тендер сорвался, так как никто из претендентов, кроме приднестровской компании, не удовлетворял требованиям

Решение заключить договор с «Укргидроэнерго» в правительстве Молдавии приняли в обход конкурса. Стоимость поставки электроэнергии с Украины не раскрывается.