Выборг, Ленинградская область, , 16:00 — REGNUM В Выборгском районе Ленинградской области в четверг, 12 мая, простятся с 27-летним старшим сержантом Никитой Петровым, погибшим при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

Венки в память о погибших героях Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщает издание 47news, официальная часть прощания состоится у здания администрации в поселке Селезнево, где жил погибший солдат, а похороны — на кладбище в поселке Яшино.

Уроженец Кубани Никита Петров еще в детстве вместе с матерью переехал в Ленинградскую область. «В Селезнево у него остались двое детей, младшему из них четыре года, а старшему — шесть лет», — отмечает издание.

Ранее власти Ленобласти сообщали о гибели более десяти военнослужащих, участвовавших в спецоперации по защите Донбасса.

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