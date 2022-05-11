Прага, , 15:50 — REGNUM Новым председателем Национального банка Чехии назначен президентом страны Милошем Земаном действующий член Совета чешского регулятора Алеш Михл. Об этом 11 мая сообщает агентство СТК.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации источник, новый глава чешского Национального банка начнет исполнять свои обязанности с 1 июля 2022 года и будет находиться на этом посту до 1 июля 2028 года.

При этом уточняется, что Михл считает главным направлением своей деятельности на посту главы чешского регулятора сдерживание роста банковской процентной ставки и борьбу с инфляцией, которая в апреле 2022 года составила порядка 15%.

Отметим, Алеш Михл сменит на этом посту Иржи Руснока. Последний будет продолжать свою работу в составе группы финансовых экспертов при президенте Чехии.