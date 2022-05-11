Прага, 11 мая, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Новым председателем Национального банка Чехии назначен президентом страны Милошем Земаном действующий член Совета чешского регулятора Алеш Михл. Об этом 11 мая сообщает агентство СТК.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

По информации источник, новый глава чешского Национального банка начнет исполнять свои обязанности с 1 июля 2022 года и будет находиться на этом посту до 1 июля 2028 года.

При этом уточняется, что Михл считает главным направлением своей деятельности на посту главы чешского регулятора сдерживание роста банковской процентной ставки и борьбу с инфляцией, которая в апреле 2022 года составила порядка 15%.

Отметим, Алеш Михл сменит на этом посту Иржи Руснока. Последний будет продолжать свою работу в составе группы финансовых экспертов при президенте Чехии.