Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM В городе Новая Ладога на востоке Ленинградской области 14 мая проведут фестиваль «Корюшка идёт!». Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Корюшка Дарья Драй © ИА REGNUM

В рамках фестиваля намечено множество мероприятий. Для жителей и гостей региона будет работать «Ярмарка ремёсел». На ней можно будет посмотреть и приобрести изделия народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Также посетителей будут принимать на гастрономической площадке «Рыбацкая деревня». Там можно будет попробовать жареную, копчёную, вяленую и варёную рыбу. А на мастер-классах можно будет узнать, как готовить блюда петровской эпохи.

В этом году организаторы решили связать проведение гастрономического фестиваля с 350-летием со дня рождения Петра I. Участники смогут увидеть историческую реконструкцию «Пётр I на Ладоге». В ходе неё желающие смогут выполнить строевые упражнения, принять участие в имитации боя.

Помимо этого предусмотрели и творческие зоны «Петровские потехи». На этих площадках можно будет научиться росписи по дереву, обработке кожи в технике перфорации. Для желающих проведут конкурс рыбной ловли.

Предусмотрены и развлечения для детей. Для них будут работать аттракционы и мастер-классы. А завершит всё концертная программа с выступлениями популярных артистов.

Отметим, что к юбилею Петра I в различных регионах России подготовили памятные акции и мероприятия. Одно из них прошло в Псковской области. Там завершился показ лазерного шоу, которое посетили 13 тыс. человек.

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