Калуга, , 16:16 — REGNUM Свой театр планируется создать до 2024 года в каждой школе Калужской области. Об этом 11 мая сообщил в социальной сети министр образования и науки региона Александр Аникеев.

Школьный театр Цитата из фильма С. Соловьева «Сто дней после детства»

«В Калужской области ежегодно создаются школьные театры, и к 2024 году каждая школа в нашем регионе сможет предоставить ученикам возможность творческой реализации на театральной сцене. В 2020 году в Калужской области было 87 школьных театров, в 2022 году — 114, а в 2024 должно быть 335», — отметил Александр Аникеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве был представлен всероссийский проект «Школьная классика», который Российское движение школьников реализует совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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