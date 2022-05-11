Калуга, 11 мая 2022, 16:16 — REGNUM Свой театр планируется создать до 2024 года в каждой школе Калужской области. Об этом 11 мая сообщил в социальной сети министр образования и науки региона Александр Аникеев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве был представлен всероссийский проект «Школьная классика», который Российское движение школьников реализует совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
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