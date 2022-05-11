Париж, 11 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о прекращении ношения масок в общественном транспорте, начиная с 16 мая, передает BFM TV.

(сс) Patrice CALATAYU Женщина в маске во Франции

«Эпидемическая ситуация улучшается, пандемия не закончилась, но количество новых случаев ежедневно снижается, и мы считаем, что сохранять это обязательство по ношению масок в общественном транспорте уже нецелесообразно, начиная с понедельника, 16 мая», — заявил Оливье Веран.

С 14 марта жители Франции могут не носить маски в помещениях, за исключением транспорта и медицинских учреждений, таких как больницы, дома престарелых и аптеки. Эта мера, как и обязанность предъявлять прививочный талон в больницах и домах престарелых, остается в силе как минимум до лета этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки от COVID-19 умерли 122 человека.