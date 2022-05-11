Москва, , 15:48 — REGNUM Темпы роста инфляции в Германии, являющейся крупнейшей экономикой Еврозоны, действительно, достигли многолетних максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

«Частично вклад в это внесли и панические покупки топлива и продовольствия на фоне специальной военной операции на Украине, но именно они — пока фактического сокращения поставок не произошло, да и торговые запасы довольно велики.

Тем не менее, инфляция уже достигла уровней, которые вынудят Евроцентробанк (ЕЦБ) начать, вслед за регуляторами Великобритании и США, также повышать учетную ставку для снижения роста цен.

Это довольно опасно сейчас, поскольку промышленное производство в Германии и без того начало снижение, а удорожание кредитов только усилит эту тенденцию», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года инфляция в Германии достигла 7,4% (г/г) — это максимальное значение с 1981 года.

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