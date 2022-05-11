Самара, 11 мая, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Сохранение уникальной культуры российского народа, укрепление традиционных духовных ценностей является одной из фундаментальных задач, особенно сейчас, когда Россия подвергается мощной информационной агрессии. Об этом 11 мая сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров в ходе региональной конференции «Цивилизационный код русского народа: единство в многообразии», которая прошла в Самарском академическом театре оперы и балета.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Церковь

«По отношению к нашей стране развязана не только экономическая война. Огромный массив неверной, недостоверной, лживой информации обрушивается сегодня на все общество, конечно, наиболее уязвимыми здесь являются юные граждане страны», — приводит пресс-служба департамента информационной политики слова главы региона.

Сообщается, что к участникам конференции обратился также и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, который отметил, что сейчас Отечество переживает очень непростой исторический период.

«Мы, православные люди, воспринимаем его не только как время испытаний, но и как время, когда открываются новые возможности. Именно сегодня как никогда перед нашим народом стоит задача поиска своей уникальной идентичности, своего места в этом меняющемся мире. Источником спокойной и уверенной в себе силы русского духа, который так удивлял и удивляет иностранцев, всегда была Православная Церковь. Она была и остается объединяющим началом, определяющим самобытность русского народа, формирующим самосознание, национальную идентичность, собирающим вокруг него остальные народы нашей великой Родины. Православная вера является источником стабильности нашего общества, залогом мира и согласия на нашей земле», — сообщил он, подчеркнув, что православная вера является корнем, из которого произрастает великая русская культура, источником, из которого черпает красоту великий русский язык.

«Не случайно сегодня разговор идет о необходимости защиты этих ценностей перед лицом страшного врага, страшного процесса расчеловечения, который мы наблюдаем в мире. Форум станет еще одним шагом на пути обретения глубокого понимания мировоззрения и мироощущения нашего народа и осознания объективных законов духовного пути как в отдельной человеческой личности, так и всего общества», — заявил Владыка Сергий.

Глава Самарской области отметил, что в непростые времена Русская Православная Церковь всегда помогала и помогает людям сохранять веру, придает сил, объединяет людей вокруг таких важных понятий, принципов, как добросердечность, сострадание, созидательный труд.

«Она остается надежным оплотом, опорой России, придает нам силу духа. А, как известно, если человек силен духом, он способен на великие свершения. И в многовековой истории нашей страны, нашего народа было тому подтверждение не раз», — сообщил Азаров, подчеркнув, что сейчас очень важно оставаться сплочёнными.

Глава региона напомнив, что 80 лет назад народ сплотился и дал отпор фашисткой агрессии.

«И это была агрессия не только со стороны Германии. Как и сегодня, наша страна противостояла всей Европе. Именно поэтому сейчас вновь так важно единство, сплоченность всего народа вокруг национального лидера президента страны Владимира Путина, сплоченность в поддержке нашей армии, наших Вооруженных сил, которые вновь защищают нашу страну от агрессии», — сообщил Азаров.