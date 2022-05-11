Скопье, , 17:23 — REGNUM Решением Вселенской патриархии признать так называемую македонскую православную церковь канонической окончательный статус и название этой церкви не определены, но «самый главный шаг уже сделан». Такое мнение высказал премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 11 мая на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Патриарх Варфоломей Pvasiliadis

Ковачевски поблагодарил вселенского патриарха Варфоломея за «признание Охридской архиепископии». По его словам, это «большой шаг и проявление заботы о православном народе».

«Вселенская патриархия своим поступком подтвердила верность своей исторической миссии», — отметил Ковачевски.

Напомним, что 9 мая Вселенская патриархия признала каноничность «Охридской архиепископии» и порекомендовала ей урегулировать «административные споры» с Сербской православной церковью. Территория Северной Македонии является канонической территорией Сербской православной церкви.

Ранее патриарх Варфоломей предоставил томос неканонической «Православной церкви Украины», поспособствовав этим усугублению раскола в православном мире.