Хельсинки, 11 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Власти Финляндии примут решение относительно возможного вступления страны в Североатлантический альянс в течение недели. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявила премьер-министр страны Санна Марин.

Pixabay.com Флаг Финляндии

Она добавила, что действия России на Украине изменили ситуацию с безопасностью в Европе, и народ Финляндии не должен быть наивным, когда речь заходит о России.

Марин добавила, что идея членства Финляндии в НАТО пользуется большой поддержкой как среди общественности, так и среди членов парламента.

«Решение по этому вопросу будет принято в течение недели», — уточнила премьер-министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, о перспективе отказа от нейтралитета и вступлении в блок НАТО Финляндия, как и Швеция, заговорила в 2022 году. В альянсе уже заявили, что будут рады видеть эти страны в НАТО и обеспечат быстрое вступление.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла, что вопрос вступления станы в НАТО может решиться в течение месяца.

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