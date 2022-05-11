Москва, 11 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Московских парках будут работать павильоны «Здоровая Москва» Об этом 11 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В общей сложности планируется открыть 46 таких объектов. Благодаря этому жители города смогут пройти диспансеризацию, комплексно сдать анализы. Причем первоочередной задачей глава города назвал обследование граждан, переболевших COVID-19. Павильоны работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00 часов. Предварительная запись на обследование не нужна.

«Здесь можно обследовать сердце, лёгкие, щитовидную железу, измерить внутриглазное давление, выявить признаки сахарного диабета или другие факторы риска заболеваний. Всего за час можно пройти больше 10 исследований и прием врача общей практики. В павильонах есть кабинеты доврачебного осмотра, терапевта, процедурные кабинеты, УЗИ и другая диагностическая аппаратура», — написал Собянин.