Рязань, 11 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки выписаны с выздоровлением 59 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 120 181 жителя. Выздоровели 115 759 человек, скончались от осложнений 3 367 пациентов.

За последние сутки госпитализированы в ковид-стационары 14 человек.