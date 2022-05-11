Цхинвал, , 15:42 — REGNUM Инаугурация нового президента Южной Осетии должна пройти на десятый день после того, как в официальной прессе опубликуют итоги выборов. Об этом 11 мая сообщила агентству «Рес» председатель Центризбиркома республики Эмилия Гагиева.

Республика Южная Осетия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Гагиева отметила, что все протоколы из Сухума и Москвы получены. После исправления опечаток итоги голосования передадут прессе. 14 мая их должны будут обнародовать в газетах.

«Протокол, скорее всего, будет опубликован в субботнем номере газет «Южная Осетия» и «Хурзарин» и значит, отсчёт идёт, начиная с воскресенья на десятый день — это у нас 24 мая», — сказала Гагиева.

Напомним, по данным ЦИК Южной Осетии после обработки 97% бюллетеней, лидер оппозиции Алан Гаглоев набрал при голосовании 54,2%. Действующий глава республики Анатолий Бибилов получил только 43,3%. Остальные избиратели проголосовали против всех кандидатов.

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