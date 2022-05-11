Цхинвал, 11 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Инаугурация нового президента Южной Осетии должна пройти на десятый день после того, как в официальной прессе опубликуют итоги выборов. Об этом 11 мая сообщила агентству «Рес» председатель Центризбиркома республики Эмилия Гагиева.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Южная Осетия

Гагиева отметила, что все протоколы из Сухума и Москвы получены. После исправления опечаток итоги голосования передадут прессе. 14 мая их должны будут обнародовать в газетах.

«Протокол, скорее всего, будет опубликован в субботнем номере газет «Южная Осетия» и «Хурзарин» и значит, отсчёт идёт, начиная с воскресенья на десятый день — это у нас 24 мая», — сказала Гагиева.

Напомним, по данным ЦИК Южной Осетии после обработки 97% бюллетеней, лидер оппозиции Алан Гаглоев набрал при голосовании 54,2%. Действующий глава республики Анатолий Бибилов получил только 43,3%. Остальные избиратели проголосовали против всех кандидатов.