Москва, , 15:42 — REGNUM Россия будет активно поддерживать жителей Донбасса. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнёров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются, как я уже сказал, исходя даже из гуманитарных соображений», — заявил Путин.

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