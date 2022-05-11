Москва, 11 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Россия будет активно поддерживать жителей Донбасса. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнёров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются, как я уже сказал, исходя даже из гуманитарных соображений», — заявил Путин.