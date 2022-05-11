Орел, , 15:41 — REGNUM Северный районный суд Орла вынес решение по делу об административном нарушении в отношении полковника — теперь уже бывшего сотрудника Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о вынесенном решении размещена 11 мая на сайте суда. В частности, сообщается, что суд рассмотрел материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения) в отношении гражданина. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей, также он на полтора года лишён права управления автомобилем.

«Мотивированное постановление будет изготовлено не позднее 14 мая 2022 года. Постановление может быть обжаловано в Орловский областной суд», — уточнили в суде.

Водитель был остановлен сотрудниками УГИБДД в ночь с 23 на 24 февраля, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже СМИ сообщили, что за рулём находился сотрудник СУ СКР.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Орловской области корреспонденту ИА REGNUM сообщил, что «данный сотрудник уволен из органов Следственного комитета РФ».